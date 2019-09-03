فن ومشاهير

هنا الزاهد لخطيبها أحمد فهمي: فضحتنا

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farah.hassan 0 تبليغ

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نشر الفنان أحمد فهمي صورة له من العاصمة الإيطالية روما وهو يحاول شرب المياه من النافورة في ميدان عام. وحظيت الصورة بإشادة العرب المقيمين في إيطاليا وأكد بعضهم أن عادة شرب المياه من النوافير منتشرة جدا. 

فهمي المتواجد حاليا في بلغاريا برفقة الفنان أحمد عز ومصطفى خاطر لتصوير المشاهد الخارجية من فيلم "العارف عودة يونس"، نشر الصورة عبر حسابه بموقع إنستقرام، صورة له وهو يحاول الوصول لماسورة إحدى النوافير فعلقت خطيبته هنا الزاهد: إيه اللى أنت هببته ده فضحتنا. 

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فهمي لم يرد على خطيبته وقام جمهور بالتعليق نيابة عنه وأكد أحدهم أن هذه العادة منتشرة في إيطاليا.

 

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يذكر ان الخطيلين يستعدان للزواج قريبا، وقد أعلن فهمي عزمه إقامة حفل زفاف كبير رضوخا لرغبة عروسه هنا الزاهد، مؤكدا أنه لم يكن يرغب في إقامة حفل، ولكن هنا أصرت على أن يكون زفافها بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

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