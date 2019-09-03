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نشر الفنان أحمد فهمي صورة له من العاصمة الإيطالية روما وهو يحاول شرب المياه من النافورة في ميدان عام. وحظيت الصورة بإشادة العرب المقيمين في إيطاليا وأكد بعضهم أن عادة شرب المياه من النوافير منتشرة جدا.
فهمي المتواجد حاليا في بلغاريا برفقة الفنان أحمد عز ومصطفى خاطر لتصوير المشاهد الخارجية من فيلم "العارف عودة يونس"، نشر الصورة عبر حسابه بموقع إنستقرام، صورة له وهو يحاول الوصول لماسورة إحدى النوافير فعلقت خطيبته هنا الزاهد: إيه اللى أنت هببته ده فضحتنا.
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فهمي لم يرد على خطيبته وقام جمهور بالتعليق نيابة عنه وأكد أحدهم أن هذه العادة منتشرة في إيطاليا.
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يذكر ان الخطيلين يستعدان للزواج قريبا، وقد أعلن فهمي عزمه إقامة حفل زفاف كبير رضوخا لرغبة عروسه هنا الزاهد، مؤكدا أنه لم يكن يرغب في إقامة حفل، ولكن هنا أصرت على أن يكون زفافها بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد لخطيبها أحمد فهمي: فضحتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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