فجر السعيد في أول حديث بعد الغيبوبة: شعرت أن نهايتي إقتربت

في أول حديث لها بعد تأزم وضعها الصحية ونقلها إلى فرنسا للعلاج أشارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بأن هناك 4 أطباء يشرفون عليها، مشيرة إلى أنها كانت في غيبوبة، ولم تستيقظ منها سوى قبل 4 أيام.

وأضافت "أنا لا أستطيع الحركة منذ أكثر من شهر بسبب عمليات مفتوحة، ولن يتمكنوا من إغلاقها، إلا بعد شهرين، كما أخبروني في المستشفى وأتمنى أن أتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة كما تجاوزت مرحلة العناية المركزة".

فجر السعيد قالت بحسرة "اليوم حاولوا أن يساعدوني لكي أرى برج إيفل وأختي قالت لي شوفي برج إيفل شو حلوة"، معبرة عن إشتياقها للكويت.

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وتوجهت فجر بالشكر لأمير وولي العهد ورئيس مجلس الأمة والشعب الكويتي، ولخادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة العربية السعودية، للسؤال عنها والاهتمام بها منذ بداية أزمتها، كما وجهت الشكر للفنانة أحلام "أختي وصديقتي وحبيبتي وقطعة من قلبي الفنانة الكبيرة أحلام التي لم تتركني لحظة منذ أول يوم في مرضي. هذه الإنسانة العنوان الرئيسي لها هو الوفاء، ومهما مدحتها فلن أوفيها حقها، لأنّي شعرت في لحظة ما أنّ نهايتي إقتربت ووجدتها إلى جانبي".

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وكانت فجر السعيد، منذ حوالي شهر، دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار"، لكنها ما لبثت أن أصيبت بالتسمم في الدم، نتيجة تسريب من العملية، أثر على الوظائف الحيوية في جسمها، وهي تعالج حالياً في إحدى مستشفيات فرنسا.

كلام الإعلامية فجر السعيد جاء في إتصال هاتفي مع برنامج "هنا الكويت" على قناة "سكوب".