تيم حسن يفضّل نجمات بلده فهل انتهت ثنائياته مع نجمات لبنان؟

يستعد الفنان تيم حسن خلال أيام، لتصوير مسلسل "العميد"، وهو مسلسل من عشر حلقات كتابة وإخراج باسم سلكا، وسيعرض على منصة شاهد.

وقد أثار إعلان تيم عن المسلسل التساؤل حول ما اذا كان قد انفصل عن مسلسل "الهيبة"، إلا أنّ الجواب جاء سريعاً، بأنّ تيم باقٍ مع الهيبة الذي سيعرض في رمضان المقبل، بينما المسلسل الجديد سيعرض قريبا وخارج الماراثون الرمضاني.

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وقد أعلن صناع العمل، ان النجمة التي ستشارك تيم البطولة هي السورية كاريس بشار، وهي ستشارك أيضاً باسل خياط في مسلسل جديد يتمّ تصوير في الفترة المقبلة، ما يطرح تساؤلات حول مصير ثنائيات الممثلين السوريين مع الممثلات اللبنانيات، خصوصاً أن تيم رشح لبطولة الموسم الرابع من "الهيبة" النجمة السورية ديما قندلفت.

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يذكر أن النجوم السوريين تعرضوا لانتقادات بسبب ثنائيات جمعتهن بممثلات لبنانيات قادمات من عالم عرض الازياء ومباريات ملكات الجمال، وأقصيت الممثلات المخضرمات من لبنان وسوريا جانباً.

يذكر أن تيم قدّم ثلاثة مواسم شارك فيها تباعاً نادين نجيم، نيكول سابا وسيرين عبد النور، وكان لملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، دوراً ثانوياً في الموسم الثاني، ومن المقرر أن تعود في الموسم الرابع، إلا أنّها لن تقاسم تيم البطولة.

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