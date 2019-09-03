هند البلوشي تخضع لعملية لإزالة الفيلر من وحهها

أكدت الفنانة الكويتية هند البلوشي من خلال فيديو نشرته على "سناب شات"، إلى أنها سوف تتخلص من الفيلر في وجهها من خلال عملية، وقالت إنها سبق وأجرت عملية لإزالة الفيلر لكنها لم تنجح وسوف تخضع لعملية لجديدة. وقالت إنها ستخضع بعدها لعملية تتحدث عنها في وقتها.

ونشرت فيديو وهي تقوم بالفحوصات اللازمة قبل خضوعها للجراحة.

وكانت الفنانة الكويتية، قد أثارت الجدل قبل عدة أيام، عندما نشرت صورة تجمعها بالفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، أشارت من خلال التعليق عليها أنها متزوجان، وكتبت تحتها "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر".

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