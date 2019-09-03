شاهد.. فيفي عبده توجه التحية الى العراق بوصلة رقص!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 04:58 مساءً - وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده التحية الى الشعب العراقي وذلك عبر حسابها على انستغرام. فقد نشرت فيفي عبده فيديو جديد لها وهي ترقص على اغنية “مزة مصرية” للفنانة المصرية امينة والفنان العراقي محمد السالم. وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “‏صباح الفل من مصر أم الدنيا للعراق اللي بحبه ❤️”. وقد تفاعل متابعو فيفي عبده مع الفيديو الجديد وخاصة العراقيين الذي اكدوا على حب الشعب العراقي لها.

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