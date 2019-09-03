شاهد.. طفلة عمرها 9 سنوات ضحية زواج المتعة في ايران!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 04:58 مساءً - تداول ناشطون ووسائل إعلام الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر إجراء عقد زواج متعة لطفلة عمرها 9 سنوات ورجل ثلاثيني، وفقا للمذهب الشيعي.

وظهر في الفيديو المتداول طفلة تجلس إلى جانب رجل في الثلاثينات من عمره، مع سماع صوت رجل الدين الذي يتولى إجراء صيغة عقد الزواج، وبعدها تجيب الطفلة بالموافقة على إبرام الزواج.

وصفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن هذه القضية بأنها ”كارثة على الطفولة“، مشيرة إلى أن هذا الزواج جرى في مقاطعة ”بهمئي“، التابعة لمحافظة ”كهكيلويه وبويراحمد“ جنوب ايران.

من جانبه، علق حاكم مقاطعة ”بهمئي“ ”حكمت الله سنائي“، على الحادثة، قائلاً ”لقد شاهدت الفيلم على الإنترنت، لكنني لست على دراية بالتفاصيل“.

وقال سنائي للوكالة الإيرانية ”لسبب ما، أفضل عدم التعليق على الموضوع، لكننا بالطبع لن نكون غير مبالين. وإن السلطات المختصة ستقوم بواجباتها القانونية تجاه هذه القضية“.