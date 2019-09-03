أول تعليق لعمرو زكي بعد تعرضه لحادث سيارة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طمأن النجم المصري عمرو زكي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير ودخوله المستشفى.

عمرو زكي ظهر مع أحمد حسن لاعب وسط منتخب “الفراعنة” السابق، في فيديو نشره “الصقر” عبر حسابه بموقع تبادل الصور الهشير “إنستجرام” حيث يطمئن “البلدوزر” جمهوره على حالته الصحية.

زكي قال عبر برنامج «الماتش» المذاع على قناة “صدى البلد”: “الحمد لله، أنا كويس وبوجه الشكر لكل الجماهير واللاعبين اللي اهتمت وسألت عليا.. إن شاء الله قريب أرجع أحسن من الأول».

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لاعب الزمالك السابق كان قد تعرض لحادث سير على طريق الساحل الشمالي، نقل على إثره إلى المستشفى.

عمرو زكي، أضاف: “الحمدلله رب العالمي أنا مبسوط طبعاً إن كابتن أحمد “صقر الكرة المصرية” جالي النهاردة ورفع من معنوياتي ودي حاجة بالنسبالي كبيرة وبطمن كل الناس اللي كانت قلقانة عليا أنا كويس وزي الفل”.

يذكر أن عمرو زكي يعد من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية وساهم في فوز الفراعنة بلقبي كأس أمم أفريقيا 2006 و2008 كما أنه يملك سيرة ذاتية مميزة على صعيد الأندية سواء مع الزمالك أو إنبي أو حتى عندما احترف في الدوري الإنجليزي مع ويجان وهال سيتي.