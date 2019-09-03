إيغل فيلم: دانييلا رحمة بطلة مسلسل ضخم قبل رمضان!

متابعة بتجـــــــــرد: تبدأ شركة Eagle Films / جمال سنان، خلال أسابيع قليلة جداً، بتصوير مسلسل عربي جديد مؤلف من 30 حلقة، ستلعب بطولته النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، ليعرض مع بداية العام الجديد على محطة عربية كبرى، قبل الموسم الرمضاني المقبل، ويشاركها عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية، على أن تعلن الشركة عن أسمائهم قريباً.

دانييلا تقرأ حالياً النص الذي يقدم مادة تقوم على التشويق في إطار اجتماعي ملفت، حيث يتطرأ المشروع لأكثر من قضية حساسة، وهي بصدد انطلاق التحضيرات الأخيرة للمشروع الذي تعوّل عليه كثيراً ليكون إضافة لمشوارها.

الشركة المنتجة تتكتم عن تفاصيل العمل إلى حين انطلاق تصويره، على أن يتزامن ذلك مع انطلاق تصوير مسلسلEagle Films الثاني الذي تحضر له، للنجم السوري باسل خياط، والذي سيكون تحت إدارة المخرج رامي حنا.