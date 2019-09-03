شرادها كابور لـ"العين الإخبارية": معجبات برابهاس نيل يرغبن في قتلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت النجمة الهندية شرادها كابور سعادتها بالنجاح الذي حققه أحدث أفلامها "ساهو"، الذي طرح في دور العرض منذ أيام، مشيرة إلى توقعها تحقيق العمل هذا النجاح نتيجة شعبية بطله الجارفة الذي يمتلك ملايين المعجبات.





وقالت كابور لـ"العين الإخبارية": "بالتأكيد كنت أتوقع هذا النجاح للفيلم، خاصة في وجود بطل مثل برابهاس نيل، فهو نجم الأرقام القياسية في سينما التيلجو (سينما الجنوب الهندي) وشعبيته مذهلة، كما أننا بذلنا مجهودا كبيرا في هذا العمل".

وأضافت شرادها: "للمرة الأولى خلال مشواري لم تنتابني حالة القلق قبل عرض فيلم لي، والفضل يرجع لبرابهاس فهو شخص إيجابي يمنح كل من حوله طاقة إيجابية وثقة كبيرة؛ لذلك أعيش الشعور بنجاح الفيلم بعمق واستمتاع؛ لأنه غير مصاحب لأي مشاعر مشتتة كالترقب والقلق".

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عن ردود أفعال معجبات النجم الهندي على تكوين ثنائي معها، علقت مازحة: "معجبات برابهاس يرغبن في قتلي، فهذا النجم يمتلك ملايين المعجبات دون مبالغة؛ لذلك لا بد أن نحذر ونحن نعمل معه، لكن بعيدا عن المزح وجدت أن الجميع أشادوا بنا كثنائي، وأعتقد أن الصداقة بيننا خلف الكاميرا أسهمت بشكل كبير في أن نظهر بهذا الشكل على الشاشة".

"ساهو" فيلم هندي مصنف حركي رومانسي طرح في دور العرض ٣٠ أغسطس/آب، وحصد خلال 4 أيام مليارا و٣٠٠ مليون روبية، أي ما يعادل مليونا و800 ألف دولار.



