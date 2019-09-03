د. هراتش وسهرة خاصة مع متسابقي ملك وملكة جمال البلديات

Sep 03, 2019
سهرة مميزة وفريدة أمضاها المتسابقون الجدد لملك وملكة جمال البلديات للعام 2019 مع رئيس لجنة التحكيم الدكتور التجميلي الابرز هراتش سغبزريان في مطعم ”سما جونيه” والسيد وسيم الحلبي منظم وصاحب الاحتفالية التي ستجري قريبًا في بيروت.
حضر الحفل ايضًا الفائز والفائزة في العام الماضي حيث عبرا عن اعجابهما بالمشتركين الجدد.
كما شدّد الدكتور هراتش على المستوى الجيد جداً للمشتركين من الثقافة والجمال آملاً ان تكون مشاريعهم بنّاءة ومثمرة للبلدات.
السيد وسيم الحلبي صرّح أيضاً ان المسابقة في تطور مستمر والحفل هذا العام سيتضّمن العديد من المفاجآت. كما وان اختيار المشتركين كان دقيقًا جدًا.
ويشترك في هذا الحدث السنوي نخبة من المشتركين ليتم في نهاية الموسم اختيار الافضل ليمثّل بلدته ويكون او تكون هي الملكة التي ستطرح جدول لنشاطاتها المقبلة.
سهرة من العمر احياها الفنان ميشال الذي قدّم باقة من أجمل الأغاني الطربية، اضافة الى وصلة المواويل والدبكة التي رقص عليها الحضور.
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