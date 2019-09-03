دانييلا رحمة بطلة مسلسل ضخم قبل رمضان

تبدأ شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، خلال أسابيع قليلة جداً، بتصوير مسلسل عربي جديد مؤلف من ثلاثين حلقة، ستلعب بطولته النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، ليعرض مع بداية العام الجديد على محطة عربية كبرى، قبل الموسم الرمضاني المقبل، ويشاركها عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية، على أن تعلن الشركة عن أسمائهم قريباً.

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دانييلا تقرأ حالياً النص الذي يقدم مادة تقوم على التشويق في إطار اجتماعي ملفت، حيث يتطرأ المشروع لأكثر من قضية حساسة، وهي بصدد انطلاق التحضيرات الأخيرة للمشروع الذي تعوّل عليه كثيراً ليكون إضافة لمشوارها.

الشركة المنتجة تتكتم عن تفاصيل العمل إلى حين انطلاق تصويره، على أن يتزامن ذلك مع انطلاق تصوير مسلسلEagle Films الثاني الذي تحضر له، للنجم السوري باسل خياط، والذي سيكون تحت إدارة المخرج رامي حنا.

ويعتبر هذا العمل هو الثالث بين دانييلا رحمة وايغل فيلمز بعد ان تألقا سوياً في رمضان 2018 بـ “تانغو”، وفي رمضان 2019 بـ “الكاتب”، وحالياً التجربة الثالثة.