كارلا حداد تُغادر برنامج "رقص النجوم".. فمن بديلتها؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت قناة MTV اللبنانية الإعلامية أنابيلا هلال من أجل تقديم الموسم الجديد من برنامج Dancing With The Stars (رقص النجوم)، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وجاء قرار MTV بعد مغادرة اللبنانية كارلا حداد التي قدمت الموسم الماضي البرنامج إلى جانب الإعلامي وسام بريدي، في الوقت الذي انتشرت فيه مؤخرًا التوقعات حول حلول الإعلامية التونسية ريم السعيدي بديلة لكارلا حداد في تقديم البرنامج بموسمه الجديد، والتي كانت شاركت في البرنامج كمُتسابقة، ونشأت بينها وبين وسام علاقة حب تم تتويجها بالزواج.
ولم تكشف المحطة بعد عن أسماء النجوم المشاركين في الموسم الجديد، أو أية تفاصيل أخرى، سوى أن التحضيرات قد بدأت فعليًا، على أن يكون عرضه قريبًا.
وتقوم فكرة البرنامج حول تشكيل ثنائيات مكونة من مشاهير في مختلف الميادين الفنية، إضافة إلى راقصين محترفين، يتبارون إسبوعيًا بالرقص الثنائي مباشرة على الهواء بهدف الحصول على كأس البرنامج على مدى 12 حلقة؛ وذلك أمام لجنة تحكيم تضم 4 خبراء محترفين في مجالات مختلفة.
ويغادر الثنائي الحاصل على أقل مجموع من العلامات المسابقة في كل حلقة، وذلك تباعًا حتى الحلقة الأخيرة التي يبقى فيها 3 ثنائيات، واحد منهم سيحصل على كأس البرنامج، حيث تأتي نصف العلامة التي يحصل عليها المتبارون من تصويت الجمهور عبر الهاتف، ونصفها الثاني من لجنة التحكيم المختصة.
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