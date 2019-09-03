إطلالة «سوسن بدر» بـ«ليلة في المتحف» تبهر الجمهور

نشرت النجمة سوسن بدر، على موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" مقطع فيديو تعلن من خلاله خوضها تجربة جديدة من نوعها وبطولة فيلم جديد بعنوان "ليلة في المتحف" من داخل المتحف المصري. وعلقت بدر قائلة: الفيلم القصير "ليلة في المتحف" قد يهمك ايضاً: سوسن بدر تكشف عن رأيها في دينا الشربيني وتعشق تمثيل منى زكي سوسن بدر تعلن رجاء الجداوي علمتني كيفية الجلوس والكلام بشكل أنيق

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