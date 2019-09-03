دينا تطالب نقابة المهن التمثيلية المصرية بتقنين أوضاع الراقصات

القاهرة - لايف ستايل
طالبت الراقصة دينا نقابة المهن التمثيلية بتقنين أوضاع الراقصات، وإجراء اختبارات لهن لتحديد إمكانية مزاولتهن لمهنة الرقص من عدمه، وذلك عبر تشكيل لجنة من أبرز الراقصات في مصر.
وقالت دينا، إن هناك فتيات تُصنفن كراقصات رغم عدم مزاولتهن للمهنة، مضيفة: "بيبقي معاهم كارنيهات علشان يعرفوا يمشوا بيها بالليل، وبالتالي لابد من تقنين أوضاعهن، لأنهم ممكن يشبهونا ويكونوا بيعملوا حاجات غلط وبيستغلوا الكارنيه في كدة".
وأعلنت دينا عن تأييدها لقرار نقابة المهن الموسيقية، بعدم منح الراقصات المصريات والأجانب تصريحاً بمزاولة المهنة حال عدم استعانتهن بـ5 عازفين، بعد اكتفاء الراقصات مؤخرا بأجهزة الـDJ أثناء فقراتهن الاستعراضية.
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