فن ومشاهير

أورلاندو بلوم يتصدر غلاف مجلة Flaunt magazine

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم العالمي أورلاندو بلوم غلاف مجلة Flaunt magazine وذلك بالتزامن مع الترويج لمسلسله الجديد  "  Carnival Row " بموسمه الأول. 

 

مسلسل " Carnival Row " يجمع بين الاثارة والفانتازيا وتدور أحداثه بين المخلوقات الاسطورية، و يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالميين، و من أبرزهم أورلاندو بلوم و كارا دولافيني واندرو جواروجارد هاريس و سكوت ريد و آنا راست، و غيرهم.

 

 

يذكر أن المواقع الاليكترونية قد ذكرت في عدة تقارير أخبار عن قرب إقامة كاتي بيري و أورلاندوبلوم حفل زواج رومانسي و ذلك بعد  إعلان النجمين خطبتهما خلال احتفالهما بـ " عيد الحب " الماضي .

 

 

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكاتي بيري ذات الـ ( 34 عام ) و خطيبها أورلاندو ذو الـ ( 42 عام ) خلال استمتاعهما بالجو الدافئ وذلك على شواطئ جزيرة " de Ré Île" إيل دو ري الفرنسية، حيث ظهر الثنائي خلال لعبهم و التقاط الصور معا، إضافة الي ممارسة هوايتهما المفضلة وهي السباحة .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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