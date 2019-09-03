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شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بلوم يتصدر غلاف مجلة Flaunt magazine والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم العالمي أورلاندو بلوم غلاف مجلة Flaunt magazine وذلك بالتزامن مع الترويج لمسلسله الجديد " Carnival Row " بموسمه الأول.
مسلسل " Carnival Row " يجمع بين الاثارة والفانتازيا وتدور أحداثه بين المخلوقات الاسطورية، و يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالميين، و من أبرزهم أورلاندو بلوم و كارا دولافيني واندرو جواروجارد هاريس و سكوت ريد و آنا راست، و غيرهم.
يذكر أن المواقع الاليكترونية قد ذكرت في عدة تقارير أخبار عن قرب إقامة كاتي بيري و أورلاندوبلوم حفل زواج رومانسي و ذلك بعد إعلان النجمين خطبتهما خلال احتفالهما بـ " عيد الحب " الماضي .
التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكاتي بيري ذات الـ ( 34 عام ) و خطيبها أورلاندو ذو الـ ( 42 عام ) خلال استمتاعهما بالجو الدافئ وذلك على شواطئ جزيرة " de Ré Île" إيل دو ري الفرنسية، حيث ظهر الثنائي خلال لعبهم و التقاط الصور معا، إضافة الي ممارسة هوايتهما المفضلة وهي السباحة .
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