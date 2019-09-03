شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم يرد على نجل أنغام بعد تهديداته له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد له على هجوم نجل الفنانة أنغام عليه، أكد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إنه حزين لوصول الأمر لذلك، ولكنه لا يريد أن يعطي للأمرأهمية ولكن كل ما يهمه هو زوجته النجمة أنغام.
كما قال فى تصريحات تليفزيونية له :" المشاحنات سهلة لكنه يريد الحفاظ على علاقته بالفنانة أنغام في المقام الأول"، مضيفا: "الأمر لا يحتاج لاستعراض وشو".
وكان عمر عارف، نجل أنغام الأكبر، قد شن هجوما عبر حسابه على موقع "أنستجرام" على إبراهيم مؤكدا أنه يحتقره و سيفضح أمور خاصة به، ولكن فى الوقت نفسه أكد على حبه لوالدته.
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