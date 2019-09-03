شكرا لقرائتكم خبر عن رواد "تويتر" يشيدون بألبوم أصالة الجديد..شوف قالوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت المطربة أصالة العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،عن أدائها في العديد من أغنياتها بألبومها الجديد، الذى يحمل اسم " فى قربك"، وأعربت "أصالة "عن سعادتها الغامرة بردود فعل الجمهور على أغانى ألبومها الجديد.

وتتعاون "أصالة" في ألبومها الجديد "في قربك" مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبونعمة، عبدالحميد الحباك، أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، مدين، عبدالرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبدالواحد، طارق عبدالجابر، وغيرهم.





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وكانت "أصالة" قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "جابوا سيرته" من الالبوم الجديد من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم،