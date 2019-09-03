شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز بإطلالة sexy مع خطيبها فى عيد ميلاد ماجيك جونسون الـ60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قصة حب النجمة العالمية جينفر لوبيزواليكس رودريجيز في فبراير 2017 ، بينما أعلن الثنائي خطبتهما في شهر مارس الماضي، و منذ بداية علاقتهما ويلاحظ الكثيرين أن حياتهما مستقرة وهادئة وذلك مع كل ظهور لهما معا وهما الآن في مرحلة الاستعداد للزواج.

حرصت جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز علي حضور احتفال ضخم لنجم كرة السلة ماجيك جونسون احتفالا بعيد ميلاده الـ60 و ذلك في سان تروبيز .

أبرزت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) رشاقة جسدها بارتدائها " crop top " باللون البيض و تنورة طويلة "polka dot " باللونين الأزرق والأبيض، بينما اختارت لوبيز نظارتها من مجموعة " Quay " ووصل سعرها الي 60 جنيه استرليني.



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