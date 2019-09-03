شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كواليس تسجيل أغنية جديدة لأحمد سعد بعنوان "أنا خايف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد سعد مع الملحن معتز أمين في أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "انا خايف"، من كلمات حسام طنطاوي، وتوزيع الموسيقي محمد فهد، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.



أحمد سعد ومعتز أمين

من ناحية أخرى أحيا أحمد سعد أكثر من حفل غنائى على مدار الصيف في مناطق الساحل الشمالى والزمالك، وغيرهما، وقدم سعد خلال حفلاته باقة من أجمل أغنياته منها "أنا الاصلى وجدعنة"، "بحبك يا صاحبى".

يذكر أن أحمد سعد طرح في رمضان الماضي دعاءً دينيًا جديدة بعنوان «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، الأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن.