شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يهنئ كارول سماحة على فيلمها الجديد "بالصدفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامى عياش، على تهنئه الفنانة كارول سماحة على فيلمها الجديد " بالصدفة"، المقرر عرضه فى دور العرض اللبنانية 26 سبتمبر.

وكتب عياش، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" الف مبروك حبايبنا كارول وباسم وكل المشاركين نتمنى لكم النجاح الكبير للفيلم لأنكم تستحقون"، ومن جانبها رد كارول على تهنئه رامى عياش، قائلة:"كلك ذوق رامى بشكرك من قلبى".

وفيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، المقرر عرضه فى دور العرض اللبنانية 26 سبتمبر.