شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بحر يتصدر مؤشرات البحث على "جوجل" بعد عرض أولى حلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل بحر مؤشرات البحث على "جوجل" بعد عرض أولى حلقاته على قناة الحياة أمس الاثنين، ببطولة النجم ماجد المصرى، وينتمى إلى الدراما الصعيدية، ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى فى الحادية عشر والنصف مساء والإعادة الثانية فى الحادية عشرة صباحا.

وعن قصة المسلسل وكواليسه، قال ماجد المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أول مرة فى حياتى ألعب "صعيدى، ونبتعد فيه عن الثأر والسلاح، فـ«بحر» عاشق ولهان له قصة حب حقيقية وضد الثأر فالدم فى رأيه ليس الحل، فهو شخصية غنية ودائمًا أبوه يقول له «ربنا يجعل نصيبك من اسمك»، فهى منطقة جديدة فى الدراما الصعيدية، نناقش من خلاله قضية الأمانة، فماذا لو أؤتمن بحر على شىء؟ هيموت نفسه عشان صعيدى بجد ورجولة".

وحول عرض المسلسل خارج السباق الرمضانى، صرح المصرى: "مش فارقة معايا، فمثلا مسلسلات «عيون القلب» و«الطوفان» كسرت الدنيا، رغم أنها لم تعرض فى رمضان، وهناك أعمال أخرى تعرض فى الشهر الكريم ولا تنجح جماهيريا".

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وأضاف المصرى أنه لا يخشى من عرض مسلسل «بحر» بعد «زلزال» الذى شارك به فى الماراثون الرمضانى الأخير، قائلا: "على العكس موافق جدا، فالشخصيتان مختلفتان، وسيظهر قدرتى على أداء شخصيتين عكس بعضهما تماما".

وأوضح المصرى أن سر تسمية المسلسل بـ«بحر» تعود أن بحر يعمل صياد سمك، يعيش فى كوخ صغير، يتيم الأب والأم، ويعانى فى حياته صغيرا، فالاسم ليس اعتباطا فالبحر هو الرزق ويمكن أن تأتمنه على أسرارك، وفى نفس الوقت سريع الغضب، لكن سرعان ما يصفى بسهولة، فالشخصية بها كل تلك المعانى، وأعد الجمهور بمسلسل مختلف.