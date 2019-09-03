شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يضيف إيرادات 400 ألف أمس ويصل إلى 93.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات 400 ألف جنيه حصدها يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن إلى 93 مليوناً و 800 ألف جنيه فى 40 ليلة عرض، حيث طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 25 من شهر يوليو الماضى ليواصل زحفه نحو الوصول إلى 100 مليون جنيه وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ السينما.

"الفيل الأزرق 2" يضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وأنضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.