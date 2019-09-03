الإثنين.. وزيرة الثقافة تسلم شهادات التقدير لعروض المهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استجابت وزيرة الثقافة لطلبات الكثير من المسرحيين، بالموافقة على تسليم شهادات التقدير والتميز التي منحتها لجان تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في حفل ختامه.
وتسلم الوزيرة شهادات التقدير يوم الإثنين القادم، الموافق 9 سبتمبر، بمسرح الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، في تمام السادسة مساء.
ويشارك في تسليم الشهادات، الفنان الكبير النجم أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ورؤساء لجان تحكيم مسابقات المهرجان المختلفة.
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