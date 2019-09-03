"ميكا" لإسماعيل فروخي يحصد جائزة "الجونة السينمائي" في ورشة "فاينال كت" فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

للعام الثالث على التوالي، يستكمل مهرجان الجونة السينمائي شراكته مع ورشة فاينال كت فينيسيا، ضمن تعاوناته من أجل دعم وتمكين السينمائيين العرب، التي يمنح فيها المهرجان جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويمنح المهرجان جائزته هذا العام إلى "ميكا" للمخرج المغربي إسماعيل فروخي.

يدور الفيلم حول ميكا الصبي الذي يعيش مع والديه المرضى في حي فقير محكوم عليه بالدمار. صديق لوالديه، عامل في نادي التنس في الدار البيضاء، يأخذه كمتدرب له ليجد ميكا نفسه في عالم جديد تمامًا.

ورشة فاينال كت فينيسيا هي ورشة تقام بالتوازي مع مهرجان فينيسيا السينمائي وتوفر فرصًا لستة أفلام سينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج لصناع أفلام من إفريقيا والشرق الأوسط، لتسهيل عمليات ما بعد الإنتاج وتعزيز الشراكات بين هذه المشاريع والأسواق السينمائية. تعمل الورشة على مدار ثلاثة أيام من الفعاليات، وتٌقدم فيها المشاريع إلى المنتجين والمشترين والموزعين والشركات المُقدمة لخدمات ما بعد الإنتاج ومبرمجي المهرجانات.

اختارت الورشة في دورتها السابعة هذا العام 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج 4 منهم من العالم العربي، وفيلمين من إفريقيا، وهي: "كلشي ماكو" لميسون الباججي (العراق - روائي) و"ميكا" لإسماعيل فروخي (المغرب - روائي) و"كباتن الزعتري" لعلي العربي (مصر - وثائقي) و"ماكونجو" لإلفيس سابين نجايبينو (إفريقيا الوسطى - وثائقي)، إضافة إلى "نرجس، الجزائر، المريخ" لكريم عينوز (الجزائر - وثائقي) و"على طريق المليار" لديودو حمادي (الكونجو - وثائقي). وتبلغ قيمة الجوائز المُقدمة من الورشة نحو 92 ألف يورو مقدمة من مهرجان فينسيا وشركائه.

من الأفلام المختارة، فازت أربعة أفلام بجوائز ورشة فاينال كت فينيسيا على النحو التالي:

- ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم المخرج الكونجولي ديودو حمادي "على طريق المليار".

كما قرر شركاء المهرجان دعم الأفلام الفائزة على النحو التالي:

فيلم "ميكا" لإسماعيل فروخي (مخرج) ولمياء الشرايبي (منتجة):

- جائزة ستوديو لي كيب - 15 ألف يورو مقدمة لخدمات الصوت والميكساج لمدة 10 أيام أو 5 أيام لتصحيح الألوان.

- جائزة تيترا فيلم - 5 آلاف يورو لخدمات تصحيح الألوان وخلق نسخة الدي سي بي والترجمة.

- جائزة مهرجان الجونة السينمائي - 5 آلاف يورو ودعوة للمشاركة في منصة الجونة السينمائية.

- جائزة ماد سوليوشنز - للتسويق والدعاية والتوزيع في العالم العربي.

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- جائزة آيز أون فيلمز - دعم بقيمة 2500 يورو أثناء العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان من مهرجانات الدرجة الأولى.

- جائزة مهرجان فرايبورج السينمائي - 2500 يورو مشاركة في إنتاج نسخ الدي سي بي.

فيلم "ماكونجو" لإلفيس سابين نجايبينو (مخرج) ودانييال إنكلكتيرا (منتج):

- جائزة ليزر فيلم - 15 ألف يورو لتصحيح الألوان.

- جائزة ماكتاري ميكسينج أودوتريم - 15 ألف يورو للمكساج

- جائزة السينماتك الإفريقي التابع للمعهد الفرنسي - 4-6 آلاف يورو لحقوق بث غير حصري غير تجاري لمدة 7 سنوات.

فيلم "نرجس، الجزائر، المريخ" لكريم عينوز (مخرج) وماري بيير ماسيا وريتشارد جودي (منتجين):

- جائزة ساب تي المتحدة - 7 آلاف يورو لإنتاج النسخة الدي سي بي ووضع الترجمة .

- جائزة ساب تي أكسيس إس آر إل - 7 آلاف يورو لتوفير الترجمة أو التعليق الصوتي لذوي القدرات الخاصة.

- جائزة راي سينما - 5 آلاف يورو لشراء حقوق بث لمدة عامين.

- جائزة مهرجان أميان السينمائي - 2500 يورو لإنتاج نسخة الدي سي بي.

كان مهرجان الجونة السينمائي منح نفس الجائزة في الدورتين الخامسة والسادسة للورشة لفيلمين، هما "شيوع" للمخرجة المغربية ليلى الكيلاني، و"مقعد الانتظار" لصهيب قسم الباري، الذي تغير اسمه فيما بعد ليصبح "حديث عن الأشجار" الفيلم الفائز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي (بانوراما دوكيومنتي)، وجائزة "جلاشوتي" للفيلم الوثائقي في مهرجان برلين السينمائي.