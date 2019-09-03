فيديو.. أحلام تفتح النار على أصالة: "حجمك عندي بلوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على سؤال حول سبب حظر الفنانة السورية أصالة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "حجمهما عندي بلوك".

وأضافت "أحلام"، خلال لقاءها ببرنامج " Trending" : " أنا ما بحب المنافقين في حياتي، ليش بدي أعمل فولو لشخص بيقول في كل وسائل الإعلام إني بحرض حدا ضدها وهي ما عندها الجرأة تطلع تقول أحلام".

وتابعت: " إذا هي بدها تعمل بلبلة وتاخد كونور وتقول لجمهورها أحلام يالا اشتموا أحلام يالا سبوا أحلام"، موضحة:" خلي عندك جرأة على الأقل أنا أجرأ منك".

Advertisements

يذكر أن الحرب اندلعت بين أصالة وأحلام، عندما تمنت الأولى الشفاء للإعلامية فجر السعيد بسبب أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، لترد أحلام على منشور أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

ومن جانبها ردت أصالة قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

الأمر الذي دفع أحلام لحذف التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة هجومًا عليها، لترد أحلام بحظر أصالة.