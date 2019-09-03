"نورا تحلم" في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يشارك فيلم "نورا تحلم" للفنانة هند صبري، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان قرطاج السينمائي، في دورته القادمة.
الفيلم مستوحى من قصة حقيقية، عن امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس، تدعى "نورا"، ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها، وكيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
الفيلم بطولة هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بومسعودي، إيمان الشريف، سيف الدين الظريف، وجمال ساسي، ومن إخراج هند بو جمعة.
ويشارك الفيلم كذلك في مسابقة "مخرجين جدد" في الدورة السابعة والستين لمهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا، والذي سينعقد في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر 2019.
كما يعرض فيلم "نورا تحلم"، في مهرجان تورونتو السينمائي الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر.
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