خاص| بعد عرضه في فينيسيا.. مخرج "جدار الصوت" يرد على الاتهامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع حفاوة الاستقبال للفيلم اللبناني "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، عقب عرضه ضمن فعاليات أسبوع النقاد بالدورة الحالية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، اتهمت تقارير صحفية وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المخرج بالترويج للنظام السوري، واستغلال حالة الدمار التي عليها منطقة القصير السورية بجعلها مسرحًا لأحداث الفيلم.

وفي أول تعقيب له، تحدث المخرج أحمد غصين لـ"الخليج 365"، قائلًا: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، هناك مشهد واحد صور في الزبداني، ولا دخل له لا من قريب ولا بعيد بأي نظام".

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وأضاف أن البعض روج له على فيسبوك وتم تضخيمه، خاصة أن الفيلم لم يشاهده أحد حتى أمس، فكيف خرجت هذه التكهنات؟".

"جدار الصوت" أول فيلم روائي طويل للمخرج أحمد غصين، بطولة بطرس روحانا، عصام بوخالد، كرم غصين وسحر منقاره.

وتدور أحداثه خلال يوليو عام 2006، عقب شنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان، حيث يتجه "مروان" (30 عاماً) إلى الجنوب بحثاً عن والده، فيجد نفسه محاصراً مع أربعة من أبناء بلدته في منزل أحدهم، إذ تستقر فرقة من الجيش الإسرائيلي في الطابق الأعلى، لتأخذ الأمور منحى غير متوقع.