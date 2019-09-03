تراند اليوم : بعد طلاقها.. فنانة شهيرة: هذه غلطت عمري

قضت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أجازتها الصيفية لهذا العام بشكل عائلي مع ابنتيها «صوفي وميرا»، كما رافقت شقيقها وأسرته.ديانا أكدت أنها كانت حريصة على تربية ابنتيها على أن الارتباط الأسري أمر مقدس، حتى أنهما على تواصل دائم مع والدهما، طليق الفنانة، المخرج سهيل العبدول وأخواتهما منه.

الفنانة اللبنانية كشفت الأسس التي ترتكز عليها في تربية طفلتيها قائلة: «أتّبع في تربيتهما سياسة الوسطية، وأؤمن بمقولة “أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أولاد الحياة”، ذلك أن أسلوب التربية يختلف باختلاف الأجيال، هذا طبعاً مع الحفاظ على المبادئ والقيم الثابتة».

وفي الوقت الذي شددت فيه على عدم ندمها على الزواج بشكل عام، وصفت الزواج المبكر بالغلطة الأكبر في حياتها، مبررة ذلك –في حوارها لمجلة لها-: «لا أعتبر زواجي غلطة، فقد أثمر عن فتاتين رائعتين، لكنني اخطأت بالزواج في سنّ مبكرة، ولم أفكر حينذاك إلا بالرجل الذي أحببتُ وبالعائلة التي سأكوّنها وبالأطفال الذين سأنجبهم».