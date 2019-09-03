بالفيديو: أول ظهور للإعلامية فجر السعيد بعد أزمتها الصحية

أكدت الإعلامية فجر السعيد استقرار حالتها الصحية، وأنها في طريقها للتماثل إلى الشفاء.

وقالت في اتصال هاتفي مع برنامج «هنا الكويت» على قناة «سكوب» مساء الاثنين إنها تحتاج نحو شهرين لتجتاز مرحلة إعادة التأهيل الصحي لتستعيد القدرة على السير والحركة بشكل طبيعي.

وتوجهت السعيد بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد كما توجهت بالشكر لأمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الأمة الكويتي، وخصت بالشكر وزير الصحة وأعضاء المكتب الصحي في باريس و كل أهل الكويت.

كما توجهت بالشكر رئيس وزراء مملكة البحرين والرئيس الفلسطيني والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وزوجته وابنه جمال وكل من حرص على الاطمئنان عليها.

وحيّت صديقتها الفنانة أحلام على وقفتها وتواجدها معها ما يظهر مدى إنسانيتها، كما حيّت صديقتها المصرية أماني عبدالرازق التي انتقلت إلى باريس لتكون بجانبها.

وأعربت عن سعادتها لما اكتشفته من حب الناس الذي اعتبرته نعمة إلهية وفرصة لترى في حياتها نتيجة ما زرعته.

وكانت فجر السعيد، دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية “تحويل مسار” وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس.