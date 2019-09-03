بالفيديو: إلين سليمان تناقش مصروفات ميزانية الدولة

أثارت نجمة التواصل الإجتماعي “إلين سليمان ” موجة غضب عارمه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو قامت بتوثيقه عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي “سناب شات” تناقش فيه مسألة صرف المكافأت الجامعيه للطلبة الأجانب.

وجه رواد منصة التواصل الإجتماعي إنتقادات لاذعه إلى إلين بعد عرضها لرأيها بشأن طرح مكافأت دراسيه للطلبة الأجانب الدارسين على مقاعد الجامعات السعوديه لتخفيف أعباء الدراسه عليهم، مثيره إستنكار الشعب السعودي ليصبون جل غضبهم عبر هاشتاق تم إطلاقه في منصة التواصل الإجتماعي “تويتر” تحت مسمى #الين_سليمان_اخرسي، وكانت أحد الردود : “مافي دولة بالعالم تدرس الاجنبي بلاش من الابتدائي حتى التخرج من الجامعة إلا السعودية، و تجي الين سليمان متضايقة ليش ما يعطون الطلاب الاجانب مكافئات من باب المساواة و العدل؟ ليش دولهم ما تصرف عليهم من باب اولى؟ ولا السعودية ملزومة بجميع البشرية؟” ، بينما علق مغرد آخر : “درستهم الدوله ببلاش وسلمتهم كتب ببلاش وساوتهم ب السعودين ف اشيا كثير معاد الا يحسدونا ع المكافئهواحنا لو نروح دولهم لو بكيفهم حتى الارض الي نمشي عليها بيخلونا ندفع فلوس المفروض انهم يفهمون ان م نساوي السعوديين ب الاجانب كفايه حتى المقاعد اخذوها علينا فالجامعه”.

يذكر المتحدث الرسمي السابق لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تصريح سابق له : “أن المملكة العربيه السعوديه تستضيف أن قبول الأجانب في الجامعات السعودية تحكمه قرارات مجلس الوزراء، التي حددت نسبة الطلبة غير السعوديين بنسبة 5 % من عدد طلاب الجامعات”، بتكاليف مدفوعة ودون أي أعباء ماديه.