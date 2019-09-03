فيديو.. "يا حبيبي" تجمع سعد الصغير مع أوكا وأورتيجا لأول مرة

كشف الفنان سعد الصغير عن تعاون فني جديد يجمعه مع أوكا وأورتيجا، من خلال أغنية جديدة تحمل أسم "يا حبيبي"، من ألبوم "عالماشي"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشر الصغير، عبر حسابه مقطع من الأغنية وعلق عليها قائلًا: "يا حبيبي.. من البوم علي الماشي.. غناء أوكا وأورتيجا وسعد الصغير..كلمات أوكا وأورتيجا وداليدا وكاباكا وشيكو وإسلام الإماراتي تامر النوزهي.. توزيع أوكا".

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي خاض من خلاله موسم دراما رمضان الماضي، إلي جانب كل من: شيماء سيف، بدرية طلبة، وائل علاء، حسام داغر، ومن تأليف بلال صبري، وإخراج إبرام نشأت. وعلق عليها قائلًا: "يا حبيبي.. من البوم علي الماشي.. غناء أوكا وأورتيجا وسعد الصغير..كلمات أوكا وأورتيجا وداليدا وكاباكا وشيكو وإسلام الإماراتي تامر النوزهي.. توزيع أوكا".يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي خاض من خلاله موسم دراما رمضان الماضي، إلي جانب كل من: شيماء سيف، بدرية طلبة، وائل علاء، حسام داغر، ومن تأليف بلال صبري، وإخراج إبرام نشأت.

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