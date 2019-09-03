شاهد.. هيدي كرم تكشف عن كواليس حلقتها مع خالد جلال

عبرت الفنانة هيدي كرم عن سعادتها بحلول المخرج خالد جلال ضيفًا علي برنامجها "كلام ستات"، ونشرت صورة جمعتها به من كواليس تصوير الحلقة، عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت هيدي علي الصورة قائلة: "هذا الرجل عظيم بكل ما تحمله الكلمه من معاني.. كان شرف كبير لي أنا شخصيا وجودي معاك في البرنامج يا صانع النجوم يا محترم يا

فنان في زمن ندرت فيه هذه الصفات".جدير بالذكر أنه صدر قرارًا أصدرته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بالتجديد للمخرج خالد جلال لرئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، لمدة عام آخر، لما شهده القطاع من الإنجازات و الفعاليات المهمة، خلال الفترة الماضية.