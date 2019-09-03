رغم مرضه.. فال كيلمر يروج لفيلمه الجديد مع توم كروز

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات متنوعة من العرض الخاص للفيلم الأمريكي " Top Gun: Maverick"، وهو الجزء الجديد من الفيلم الأصلي " Top Gun" الذي تم عرضه عام 1986 بطولة النجم توم كروز.

وحرص النجم فال كيلمر البالغ من العمر "59 عامًا" على حضور المتمر الصحفي الترويجي للفيلم في كامب مابري بمدينة أوستن، وظهر أمام الجمهور وكاميرات الإعلام متماسكا رغم مرضه حيث أنه مازال يحارب مرض سرطان الحنجرة، وهذا هو السبب وراء إطلالته بوضع سكارف صغير على رقبته لإخفائها.

فيما تحرك كيلمر على المسرح بشكل مرح وعلامات السعادة على وجهه فانتقلت مشاعره للجمهور الذي عبر عن سعادته بحضوره وجمع كيلمر رسائل محبيه على ملابسه.

ويذكر أن النجم توم كروز يعود من خلال الجزء الجديد لفيلم " Top Gun " والذي

سيطرح بعنوان " Top Gun: Maverick " ، بشخصية المقاتل الطيار "بيت ميتشل" الذي اشتهر بلقب "مافريك" في النسخة الجديدة من الفيلم والمقرر إطلاقه بصالات العرض في يونيو عام 2020 القادم.

أما النجم فال كيلمر جسد في الفيلم الأصلي شخصية الملازم طيار "توم كازنسكي"، وتدور قصة الفيلم الأصلي حول الطيار "بيت ميتشل" "توم كروز"، وانضمامه لمدرسة تطلق عليها "توب جن"، تعمل على تدريب أبرز الطيارين بالبحرية الأمريكية، ويتنافس في الفيلم كلا من "توم كروز" مع الشخصية التي يؤديها فال كيلمر، بإعتبارهم أبرز المتدربين بهذه المدرسة التي يتخرج منها أمهر المقاتلين الطيارين بالجيش الأمريكي.

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وتواجه الشخصية التي يلعبها توم كروز في احداث الفيلم أزمة وفاة صديقه الطيار المساعد له، مما يؤثر على مستواه بشكل سلبي، وهنا يحصد منافسه على المرتبة الأولى بين المتدربين، ولكن في نهاية الفيلم يتم اختيار توم كروز ليكون من المحاضرين الأساسين في المدرسة.

"مدينة سان دياجو الأمريكية وولاية كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلوس وولاية ألاسكا وقاعدة كودياك الجوية" كانت تلك المدن من ضمن الأماكن التي تم تصوير فيها النسخة الجديدة من فيلم " Top Gun: Maverick ".



ويشارك في الجزء الجديد للفيلم بجانب توم كروز وفال كيلمر، النجمة "جينفر كونيلي"، والنجم "جون هام"، والنجم"مايلز تيلر" والنجم جلين باول، والنجمة "جين لويسا كيلي"، ولويس بولمان ومونيكا باربارو، وبشير سالهودين وإنديا إيفيرت وجاي إيليس وريتشل ماركاريان.

بجانب مشاركة مميزة للنجم الكبير إيد هاريس الذي اشتهر بالعمل في نوعية تلك الأفلام التي تدور أحداثها في إطار العسكرية الأمريكية.

والفيلم من إخراج جوسيف كوزينسكي، والسيناريو مشاركة بين كلا من جيم كاش المتخصص برسم حوار الشخصيات، وبيتر كرايج المكلف برسم تسلسل الأحداث والربط بين الجزئين الأول والثاني.