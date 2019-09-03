يوسف إسماعيل : "المتفائل" موضوع انساني.. والدور تحدي لإمكانيات الممثل

يشارك الفنان الكبير يوسف إسماعيل فى عرض "المتفائل" إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، والذى يعرض حاليا على خشبة المسرح القومى بالعتبة يومياً عدا الأربعاء فى تمام التاسعة مساء، حيث يجسد دور " أمير فرنسا".

عن العرض يقول الفنان "يوسف إسماعيل" أن الأمر يبدأ من النص، الرواية مهمة وألفها الاديب العالمى فولتير فى القرن الثامن عشر، وترجع أهميتها انها تتحدث عن التفاؤل رغم الحروب وقتها ، فهي رواية تصلح لكل زمان ولكل مكان وتناسب جميع الشعوب لأن موضوعها انسانى جدا ، و هو ما جعلها تعيش حتى الآن.

و أضاف "إسماعيل" انه لم يوافق على المشاركة بالعرض عندما كان متولي ادارة الفرقة

حرصاً منه على متابعة الادارة ، ولكنه كان متحمس جدا للرواية وللمخرج الشاب إسلام إمام، و عقب اعتذاره من إدارة الفرقة عُرض عليه الدور مرة أخرى ، ووافق على الفور نظرا لتميز الدور "أمير فرنسا" والذى يشكل تركيبه مختلفة من الشخصيات، فيبدو فى البداية للجمهور له سمات الأمراء من الجاه و السلطة، وعندما تزول عنه كل ذلك السمات يصبح مواطن عادى، فالأساس هو الانسان الذى يحمل صفة الإنسانية، فالشخصية مليئة بالمفرادات الفنية التى جعلته متحمسا للدور لأنها تحدي لإمكانياته كممثل.

وعن تجربته مع المخرج الشاب إسلام

إمام يقول الفنان "يوسف اسماعيل" انها تجربة تمثل تلاقى الخبرات مع التجارب الشابة، فالأجيال تكمل بعضها، فالشباب لديه رؤية جديدة للواقع بحكم أنه مواكب أكثر للواقع، وأصحاب الخبرة يمتلكون حكمة من الماضي، و هذا ما ينتج عمل مميز ، بالإضافة الى معرفته السابقة بالمخرج اسلام امام، و قد حالت الظروف دون التعاون معه من قبل، فهو مخرج واعى و يعتبر من أهم المخرجين فى جيله.

عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.