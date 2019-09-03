أفلام ستبكين عند مشاهدتها.. شاهدي ملخّص قصصها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من منّا لا يحب الأفلام الحزينة أحيانًا؟

في بعض الأحيان نحتاج لقصص حزينة تُحرك مشاعرنا، فترانا نحضر أنفسنا، ونبدأ بسلسلة بحوث لا تنتهي عن فيلم يحمل أحداثًا درامية وحزينة.

حصلت العديد من الأفلام الأجنبية على إعجاب الجمهور، وكُتب عن عدد منها في الصحف والمجلات العالمية، لارتباط أحداثها بالواقع، بعضها يرحل فيها البطل أو البطلة بشكل مؤثر، وأخرى تتوالى فيها الأحداث الحزينة في مشاهد مؤثرة.

هنا نعرض بعض الأفلام التي صُنّفت على أنها ضمن لائحة الأكثر حزنًا والتي ستبكيك حتمًا..