أيام قرطاج السينمائية يختار 12 فيلما تونسيا للمشاركة فى دورته المقبلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية لسنة 2019 ''دورة نجيب عيّاد'' عن قائمة الأفلام التونسيّة التى تّم انتقاؤها من قبل لجان مستقلّة للمشاركة فى المسابقات الرسمية للدورة المقبلة ويبلغ عددها 12 فيلما، التى ستنطلق يوم 26 أكتوبر وتستمر حتى 02 نوفمبر 2019.

ففى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تم اختيار 3 أفلام "نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة إنتاج PROPAGANDA و"بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوى إنتاج CINETELEFILMS و"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيرى إنتاج NOUVEAU FILM.

وفى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة يشارك "True Story" للمخرج أمين لخنش إنتاج ULYSSON و ANTWORKS و" Charter " للمخرج صبرى بوزيد إنتاج BAHAMUT FILMS و"هروب" للمخرج يؤاب الدشراوى إنتاج GODOLPHIN FILMS و"سراب" للمخرجة فاتن الجزيرى إنتاج AUDIMAGE.

أما فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتم اختيار "Hanted Past" للمخرجة فاطمة الرّياحى إنتاج قناة الجزيرة الوثائقيّة و"على العارضة" لسامى التليلى إنتاج NOMADIS IMAGES و MILLE ET UNE PRODUCTIONS و"Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard" للمخرجة وداد الزغلامي إنتاج ULYSSON وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة اختارت اللجنة فيلمان هما " أهل الكهف" للمخرج فخري الغزال إنتاج ROSA LUXEMBURG STIFTUNG والفيلم الاخر "من طين" ليونس بن سليمان إنتاج CINE Par’Court.

وتم اختيار هذه الأفلام من ضمن 40 فيلما بين روائى ووثائقى طويل وقصير قدمت للمهرجان وتكونت لجنة مشاهدة الأفلام الروائية من السينمائيين أنيسة البراق وأمنة القلى وكريم حمودة وحمادى عرافة وخميس خياطى، وتكونت لجنة مشاهدة الأفلام الوثائقية من محمد حداد ومحسن فريجى وخالد عقربى وألفة شقرون وأمين بوخريص.