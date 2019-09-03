شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تصبح على جمهورها برفقه طفلتها " حياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها بصورة لها مع طفلتها " حياة"، وظهرت علوش في الصورة وهى تحمل ابنتها وأخفت وجهها، وكتبت كندة قائلة: "صباح الخير، يسعد صباحكن وأيامكن ويخليلكن حبايبكن".

وبعد نشر كندة الصورة، توالت تعليقات أصدقائها من الفنانين معبرين عن إعجابهم بالصورة منهم "ظافر العابدين و صبا مبارك و وفاء عامر و غادة عادل و فريال يوسف"، كما كتبت الفنانة جومانا مراد يا عمرى شو اشتقتلكن، أما إنجى المقدم قالت: "أحلى صباح على عيون الحلوين"، بينما قالت الفنانة لقاء الخميسى،" قمر".

واحتفلت كندة علوش حتفلت بزواجها من عمرو يوسف في أحد الفنادق في يناير 2017 ووضعت ابنتهما "حياة"، في نوفمبر2018، وقد ابتعدت عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم "هيبتا" الذى عرض فى عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.