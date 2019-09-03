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شكرا لقرائتكم خبر عن صور..إنجيلينا جولي مع 3 من أولادها في غرب هوليوود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي دائما النجمة العالمية إنجيلينا جولي أن تقضيي أكبر وقت مع أبنائها، حيث يعرف عنها أنها تقدس الحياة العائلية .
ظهرت إنجيلينا جولي البالغة من العمر ( 44 عام ) بعدد من الصور التي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي " خلال توجهها بصحبة أبنائها الثلاثة لإحدي المطاعم الفاخرة الموجودة في غرب هوليوود بالولايات المتحدة الامريكية من أجل تناول الغداء .
وظهر ابنائها بعدد من الصوروهم يتبادلون أطراف الحديث وهم باكس البالغ من العمر( 15 عام ) وابنتها زهرة ذات الـ ( 14 عام ) و شيلوه ( 13 عام ) .
إنجيلينا جولي مع 3 من ابنائها (2)
إنجيلينا جولي مع 3 من ابنائها (3)
إنجيلينا جولي مع 3 من ابنائها (4)
إنجيلينا جولي مع 3 من ابنائها (1)
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