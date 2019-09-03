شاهد.."ليلة فى المتحف" فيلم قصير لسوسن بدر مع مجلة "بازار" الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة سوسن بدر جزء من فيلم قصير بعنوان "ليلة فى المتحف" مع مجلة بازار الأمريكية، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام". وقالت الفنانة سوسن بدر أن الفيلم من تصوير محمد جمال الدين، مقدمة الشكر للمتحف المصري بعد تصوير المشاهد به. Advertisements ولاقي الفيلم إعجاب عدد كبير من متابعيها، حيث حصد الكثير من التعليقات الجيدة، فجاءت كاالتالى :" طيب ماهو مافيش كلام يتقال صراحه كل الناس بتحبك ومبهوره بيكي يا ست سوسن انتي لا تقلي عن اى ممثله عالميه بالعكس انتي عندنا اهم انا بقول ياست سوسن تقديرا علي فكره"، كما قال أخر :" نفسى أشوف فيلم مصرى عن الحضارة الفرعونيه إخراج مروان حامد بإنتاج ضخم وتكونى انتى بطلته".

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