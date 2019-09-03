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شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لفيلم It Chapter Two في لندن بحضور فريق العمل وديان كروجر تدعمهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية جيسيكا شاستين العرض الأول لفيلم " It Chapter Two " والذي أقيم في لندن، وقد تركزت علي شاستين ذات الـ ( 42 عام ) عدسات المصورين منذ اللحظة الاولي لوصولها مكان العرض، بينما حرصت النجمة العالمية ديان كروجر علي التواجد بالعرض وذلك من أجل دعم صديقتها جيسيكا شاستين، وكانت كروجر ترتدي ملابس من تصميم دار أزياء " Erdem" الشهير، وسعر تنورتها وصل الي 1990 جنيه استرليني .
وحضر أيضا العرض الخاص لفيلم " It Chapter Two " ابطال العمل ومن أبرزهم بيل سكارسجارد و آندي موشيتي و جيمس ماكافوي .
يذكر أن بعد عامين من إطلاق "it" ينتظر عشاق أفلام الرعب طرح "It Chapter Two" بدور السينما شهر سبتمبر الجاري، ويشارك فى بطولة العمل عدد النجوم العالمين، من أبرزهم جيسيكا شاستين وصوفيا ليليز وبيل هيدروفين ولفهارد وبيل سكارسجارد وغيرهم.
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