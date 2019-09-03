شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج السينمائية يختار فيلم " نورا تحلم "لهند صبري في مسابقته الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة هند صبري في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بفيلمها " نورا تحلم " للمخرجة هند بو جمعة .

والفيلم مستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد هند صبري (نورا) شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.



هند صبري في مشهد من فيلم نورا تحلم

ويشارك هند في بطولة الفيلم لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وإيمان الشريف وسيف الدين الظريف وجمال ساسي .

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كما يشارك الفيلم ضمن مسابقة "مخرجين جدد" في الدورة السابعة والستين لمهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا والذي سينعقد بين 20 و28 سبتمبر 2019 كما سيعرض في مهرجان تورونتو السينمائي الذي تنطلق فعالياته بين 5 و 15 سبتمبر.