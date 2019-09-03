فن ومشاهير

عباس أبو الحسن يستعيد ذكريات الطفولة بصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعاد الفنان عباس أبو الحسن، ذكريات طفولته، بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.

وعلق: "ومن الشياطين من وُلدوا أبرياء،ثم تحصنهم الليالي وُتطعمهم السنون لقاحا لا يشقون من بعده".

عباس أبو الحسن يشارك في بطولة فيلم "الكنز 2"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة محمد سعد، محمد رمضان، أحمد حاتم، هند صبري، أحمد رزق، ومن إخراج شريف عرفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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