عباس أبو الحسن يستعيد ذكريات الطفولة بصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
استعاد الفنان عباس أبو الحسن، ذكريات طفولته، بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.
وعلق: "ومن الشياطين من وُلدوا أبرياء،ثم تحصنهم الليالي وُتطعمهم السنون لقاحا لا يشقون من بعده".
عباس أبو الحسن يشارك في بطولة فيلم "الكنز 2"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة محمد سعد، محمد رمضان، أحمد حاتم، هند صبري، أحمد رزق، ومن إخراج شريف عرفة.
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