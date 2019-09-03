نشوى مصطفى تهنئ خالد جلال بتوليه رئاسة الإنتاج الثقافي: خبر مفرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على تهنئة المخرج الكبير خالد جلال بعد أن أصدرت وزير الثقافة قرارًا بالتجديد له رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لمدة عام آخر.

ونشرت نشوى مصطفى صورة للمخرج خالد جلال عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

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وكتبت: "ألف مبروك للمسرح المصري وللمنظومة الثقافية تجديد الثقة للأستاذ الأكاديمية خالد جلال، خبر مفرح، خالد جلال منظومة تشرف".

يذكر أن المخرج خالد جلال تولى رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2015، وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات دولية وقومية.