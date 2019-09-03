كندة علوش تنشر صورة جديدة لـ "ابنتها" وتخفي وجهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها بصورة لها برفقة ابنتها "حياة"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت علوش في الصورة وهي تحمل ابنتها بعد أن أخفت وجهها، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير، يسعد صباحكن وأيامكن ويخليلكن حبايبكن".

Advertisements

كندة علوش رُزقت بطفلتها الأولى العام الماضي من زوجها الفنان عمرو يوسف، واختارت لها اسم حياة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو مشاركتها بفيلم "الأصليين"، من بطولة منة شلبي وماجد الكدواني وخالد الصاوي، وغيرهم.