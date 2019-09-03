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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها بصورة لها برفقة ابنتها "حياة"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت علوش في الصورة وهي تحمل ابنتها بعد أن أخفت وجهها، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير، يسعد صباحكن وأيامكن ويخليلكن حبايبكن".
كندة علوش رُزقت بطفلتها الأولى العام الماضي من زوجها الفنان عمرو يوسف، واختارت لها اسم حياة.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو مشاركتها بفيلم "الأصليين"، من بطولة منة شلبي وماجد الكدواني وخالد الصاوي، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تنشر صورة جديدة لـ "ابنتها" وتخفي وجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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