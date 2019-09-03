أسما منير تنشر صور ابنتها "أول يوم مدرسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت المذيعة أسما شريف منير، مجموعة صور لابنتها "لارا"، في أول أيام الدراسة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهر والد "لارا" في إحدى الصور بصحبة ابنته.

وعلقت: "روحي دخلت خلاص المدرسة، سنة أولى إبتدائي، إحساس حلو أوي ويلخبط، ربنا يحميكي ويبعد عنك أصدقاء السوء، يا رب أنا و باباكي نشوفك ونصورك يوم تخرجك من الجامعة، بحبك يا نور عين مامي".

يذكر أن أسما منير تستكمل تقديم حلقات برنامجها "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان الكبير شريف منير.