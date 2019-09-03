هيدي كرم عن خالد جلال: "صانع النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس برنامجها "كلام ستات".

وظهرت "هيدي" في الصورة بصحبة الفنانة نهال عنبر، والمذيعة شيريهان أبو الحسن، والمخرج الكبير خالد جلال.

وعلقت: "كان ليا شرف كبير لي أنا شخصيا وجودي معاك في البرنامج، خالد جلال هذا الرجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، يا صانع النجوم يا محترم يا فنان في زمن ندرت فيه هذه الصفات".

ويستكمل المخرج الكبير عرض أحدث مسرحياته "سينما مصر"، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في العرض عدد من نجوم الشباب أبرزهم غادة طلعت، أحمد فوزي، مروة عيد، وآخرون.