محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس برنامجها "كلام ستات".
وظهرت "هيدي" في الصورة بصحبة الفنانة نهال عنبر، والمذيعة شيريهان أبو الحسن، والمخرج الكبير خالد جلال.
وعلقت: "كان ليا شرف كبير لي أنا شخصيا وجودي معاك في البرنامج، خالد جلال هذا الرجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، يا صانع النجوم يا محترم يا فنان في زمن ندرت فيه هذه الصفات".
ويستكمل المخرج الكبير عرض أحدث مسرحياته "سينما مصر"، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في العرض عدد من نجوم الشباب أبرزهم غادة طلعت، أحمد فوزي، مروة عيد، وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم عن خالد جلال: "صانع النجوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.