شريف منير يحتفل بدخول حفيدته المدرسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفل الفنان شريف منير بدخول حفيدته المدرسة في أول عام دراسي لها، وشارك جمهوره بصورة لحفيدته "لارا" وهي تذهب إلى المدرسة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعبر شريف منير عن حبه لحفيدته حيث علق علي الصورة قائلا: "لارا حفيدتي حبيبتي أول يوم دراسة سنه أولى.. حبيبة جدو شريف يا ناس".
يذكر أن شريف منير أحيا يوم الخميس 29 أغسطس حفلًا في مكتبة الإسكندرية كعازف على آلة الدرامز، برفقة فرقته نوستالجيا.
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