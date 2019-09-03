تراند اليوم : حقيقة غناء "شيرين عبدالوهاب" في الرياض الشهر المقبل...

نفت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، إقامة حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال مكتب إدارة أعمال شيرين في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن "ما ورد حول إقامة حفل غنائي في الرياض خلال الشهر المقبل، لا أساس له من الصحة".

وتوعّد البيان بـ"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع هذه الإشاعة وروَّج لها".

وكانت شيرين أحيت حفلاً في مدينة جدة بالسعودية في 19 يونيو 2018، وتم تخصيصه للنساء فقط.

ووجهت وقتها دعوة خاصة لسيدات جدة لحضور حفلها الأول في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.