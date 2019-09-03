تراند اليوم : وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

بعد صراع طويل مع المرض، رحل الفنان المغربي الشهيرمحمد خدي، في صمت، حيث صعدت روحه غلى بارئها بإحدى المصحات بالرباط.
الفنان والمسرحي والممثل القدير خدي أعطى الكثير للفن والمسرح وظل يناضل في هذا المجال الإبداعي تشخيصا وإخراجا وتأليفا ، واستمر في اجتهاده من خلال فرقته مسرح اليوم والغد.
وفاة الفقيد محمد خدي ابن سلا ، جاء أياما قليلة بعد فقدان الساحة الفنية لهرم من أهرام الفن والتمثيل المرحومة أمينة رشيد ، في مشهد حزين ، يفتقد فيه الفن والإبداع المغربي ألمع فنانيه وفناناته بوثيرة صادمة أجهزت على رواد ومؤسسي ومبدعي المسرح والفن والسينما ..رحم الله الفنان خدي وجميع فقيدي وفقيدات الفعل الإبداعي ببلادنا .