تراند اليوم : ابنة فنانة شهيرة تنشر صورة لها مثيرة للجدل



نشرت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لفتت من خلالها أنظار عدد كبير جداً من المتابعين وأثارت فضولهم.

وظهرت فيها وهي تقف أمام جدار خشبي خاص بعيادة تجميلية. وأثارت الاهتمام من خلال التعليق عليها حيث كتبت: "إنه فصل جديد من حياتي. أنا متحمسة جداً ومستعدة له مع محبتكم ودعمكم".

وتفاعل معها الكثير من متابعيها وأولهم والدتها التي كتبت رسالة مؤثرة جاء فيها: "يانور عيوني ويا قطعة من روحي ويا قلبي ويا ستي ويا أمي ويا بنتي ويا دنيتي يا شامي".

وأضافت: "بحبّك وبحب صورتي بعيونك وبحب الدنيي زيادة بوجودك وأصلا ًأصلا ًأنتِ الدنيي يا بنتي".

كذلك نشرت شام من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صوراً من المكان وأشارت في بعضها إلى أنها بدأت الخضوع للتدريب على استخدام عدد من التقنيات.